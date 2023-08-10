Manisa FK'ya futbol oyun kuralları eğitimi verildi

FIFA VAR hakemi ve TFF hakem eğitimcisi Koray Gençerler, Manisa FK takımına yeni sezon öncesi futbol oyun kuralları ile ilgili eğitim verdi. Trendyol 1. Lig'e yükselen kulüp, futbolcular ve teknik heyet için VAR sistemi hakkında bilgilendirildi.

FIFA VAR hakemi ve TFF hakem eğitimcisi Koray Gençerler, yeni sezon öncesi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK takımına değişen futbol oyun kuralları ile ilgili eğitim verdi.

2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü'nde, futbolculara ve teknik heyete yeni sezon öncesi değişen futbol oyun kuralları ve VAR sistemiyle ilgili eğitim verildi. Eğitimi FIFA VAR Hakemi ve TFF Hakem Eğitimcisi Koray Gençerler gerçekleştirdi. Eğitim sonunda İdari Direktör Nderim Nexhipi, Koray Gençerler'e teşekkür ederek kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim etti. - MANİSA