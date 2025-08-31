Manisa FK ve Iğdır FK Beraberlikte Kaldı

Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'de teknik direktör Taner Taşkın, "Maç çok git gelli oldu. Galip gelebilirdik, mağlup da olabilirdik." dedi.

Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahadaki maçta galibiyet alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, coşkulu bir futbol oynadıklarını, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Her türlü sonuca açık bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getiren Taşkın, "Maç çok git gelli oldu. Galip gelebilirdik, mağlup da olabilirdik. Oyun olarak baktığımızda bizim çok daha fazla pozisyon zenginliğimiz vardı. Burada bir üstünlük sağladığımızı söyleyebilirim. Ama rakibimiz de yan toplarda bizi biraz fazla sıkıntıya soktu. Çok basit bir gol yedik ve eşitliği verdik." diye konuştu.

Taşkın, takımının eksiklerinin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelecek oyuncular ve sakat oyuncularla beraber 5 oyuncu daha var. Bunlar bizim için önemli alternatif olacak. Oyuna genelde genç oyuncuları hamle olarak atmaya çalıştım. Rakibimizi de tebrik ederim. Onlar da galip gelmek için oynadı. Yani hiç oyunu çirkinleştirmediler. İki takım da beraberliği istemedi. Galip gelmek istedi ama takdiri ilahi berabere kaldık. Golü atan galip gelebilirdi son periyotta."

Müsabakanın hakemlerinin yönetimini beğendiğini dile getiren Taşkın, "Benim gördüğüm en iyi hakemlerden biriydi. Çok netti, her şeyde çok netti. Hakemlik hiçbir şey yoktu bana göre. Gayet de iyi maç yönetti." değerlendirmesinde bulundu.

Çağdaş Çavuş: "Galibiyet beklediğimiz bir maçtı"

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, müsabakaya iyi başladıklarını belirterek, özellikle ilk 20 dakikayı baskılı oynadıklarını ancak sonraki bölümde orta alanda bazı eşleşme yanlışları yaptıklarını ve ilk yarının sonunda beklemedikleri bir gol yediklerini aktardı.

İkinci yarıya da iyi başladıklarını belirten Çavuş, buldukları golle oyuna ortak olduklarını, hatta maçı kazanabilecek fırsatları yakaladıklarını ifade etti.

Çavuş, milli maç arasına galibiyetle girmeyi umduklarını dile getirerek, "Galibiyet beklediğimiz bir maçtı. Buradan bir puanla dönmüş durumda kaldık. Tabii ki şimdi bir milli ara var. Ondan sonra hazırlanacağız. İçeride oynayacağımız Serik maçındaki galibiyetimizle tekrar ayağa kalkıp devam edip, bundan sonraki süreci de çok güzel bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Hakemlerin maçın sonucuna etkisinin olduğunu savunan Çavuş, şunları kaydetti:

"Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmamıştım ama bu maçta iki tane attığımız golde herhangi bir faulün olmayışı ve bunların tamamen verilmeyişi gerçekten çok büyük bir fiyasko. ve aslında burada şu var, gerçekten hakem arkadaşımız 2. Lig'den gelmiş bir hakem arkadaşımız. Bence hem hakemin hem de maçın VAR hakeminin bu maçı tekrar izlemelerini istiyorum ve yaptıkları çok büyük hataların ne olduğunu görmeleri gerekiyor."