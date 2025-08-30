Manisa FK ve Iğdır FK 1-1 Berabere Kaldı

Manisa FK ve Iğdır FK 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, evinde Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Maçta goller Diony ve Avramovski'den geldi, sonuç 1-1 olarak belirlendi.

29. dakikada Muhammet Enes'in pasında topla buluşan Diony'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

45+2. dakikada ceza sahası içerisinde Ayberk'in pasına yerden kafayla müdahale eden Diony meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada Caner'in ortasında topla buluşan Avramovski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

63. dakikada Muhammet Enes'in pasında ceza sahası dışında Adenkanye'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

65. dakikada Oğuz'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Adenkanye'den seken topu Avramovski ağlara gönderdi. Gol sonrası faul olduğu gerekçesiyle VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Egemen Artun golü iptal etti.

81. dakikada ceza sahası içerisinde Adenkanye'nin pasında Muhammet Enes'in vuruşunda top auta gitti.

90+2. dakikada ceza sahası içinde Caner'in pasında Bruno'nun şutunda top kaleyi bulmadı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Egemen Artun, Kürşathan Akın, Mehmet Ali Vardar

Manisa FK: Vedat, Yusuf, Kadir Kaan (Herelle dk. 75), Diony, Lindseth, Adekanye (Osman dk. 90), Ada, Muhammed Enes (Burak Süleyman dk. 85), Cissokho, Ayberk, Bartu

Yedekler: Samet, Resül, Emre, Yunus Emre, Fırat, Umut Can, Bekir

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Iğdır FK: Furkan (Muhammet Taha dk. 37), Oğuz Kağan, Fofana (Rotariu dk. 82), Bruno, Ahmet Emin (Camara dk. 46), Conte, Caner, Ali Kaan (Eyüp dk. 37), Gökcan, Avramovski (Özder dk. 80), Burak Bekaroğlu

Yedekler: Alperen, Alim, Doğan, Serkan, Ali

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Diony (dk. 45+2) (Manisa FK), Avramovski (dk. 54) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Cissokho, Ayberk, Bekir, Vedat (Manisa FK), Gökcan (Iğdır FK) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
