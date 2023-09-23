Manisa FK ve Göztepe Teknik Direktörlerinden Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK'nın, Göztepe'yi 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, evinde ağırladığı Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Manisa FK'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, "Baştan sona oyunun tempo hakimiyeti bizimdi. Topu yere indirip futbol üretmeye çalışan bir takımla, oyunu durdurup uzun topla skor üretmeye çalışan iki takım maç yaptı. Nihayetinde rakibimiz kazandı. Oyunun ritmini, temposunu elimizde tuttuğumuz anlarda zaman zaman kontra ataklardan pozisyon verdik ama zeminin azizliğine de uğradık. Manisa FK taraftarları, Manisa halkı neden Manisa'da oynamadığımızla ilgili bazı soruları var. Mümin Özkasap Stadı'nda ışıklandırma yok. O sıcakta saat 16.00'da Manisa'da maç oynama şansımız yoktu. Biz de burayı çok isteyerek değil ama biraz da serin bir havada oyun oynamak için tercih ediyoruz ama zeminin azizliğine de uğradık. Zemin azizliğine uğradığımız anlarda da net gol pozisyonları verdik ilk anlarda. Oyun olarak baştan sona hakim olduğumuz bir oyunda skor bulamadık. Buna alışmamız lazım. Bize karşı rakipler böyle oynayacak. Maçların geneli böyle olacak. Bizim maçı rakibin oyun yavaşlatmaya, soğutmaya çalıştığı anlarda daha dirayetli ve sakin kalarak oynamaya çalışmamız gerekiyor. Gol yediğimiz pozisyon öncesi de rakip baskı yapmadan biz ayağımızdaki pası, pas yaparken topu kaybettik. Hiçbir baskı yok ve gol yedik. Bu tip anlarda daha sakin kalarak oyun formasyonuna bağlı kalarak, üretken, istekli ve coşkulu oynamamız gerekiyor. Bunu yapacak kalite ve karakterimiz var. Bundan sonraki maçlarda bunu saha yansıtacağız" dedi.

Radomir Kokovic: "Bu kulüp ve şehir için sonuna kadar mücadele vermeye devam edeceğiz"

Karşılaşmadan galip ayrılan Göztepe'de Teknik Direktör Radomir Kokovic ise, "Öncelikle bu galibiyetten dolayı oyucularımı tebrik ediyor, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz gerçekten her maç için çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bugün de diğer maçlarda olduğu gibi fırsatlar yakaladık bunları gole çeviremedik. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımın sahada verdikleri mücadeleden, bu zor zeminde Manisa FK gibi iyi bir takıma karşı verdikleri mücadeleden dolayı daha fazla gurur duyamam. Dıouf'un 95. dakikada takım arkadaşının yaptığı bir hatada onun hatasını gidermek için 60 metre sprint attığını görünce gerçekten bizim doğru yolda olduğumuz görüyorum. Biz bu kulüp ve şehir için sonuna kadar mücadele vermeye devam edeceğiz. Hala bizim çok fazla sakatlıkla mücadele eden oyuncularımız var. Bunlar gerçekten takımın anahtar oyuncuları ve umarım onlar da en kısa zamanda toparlanma sürecini atlatıp takıma katılırlar. Benim için çok önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu sezon deplasmanda oynadığımız üçüncü maç, 7 puan topladık ve hiç gol yemedik. Bizim gerçekten çok sıkı çalışmaya devam etmemiz yaşadığımız sorunları onarmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde sahamızda da oynadığımız maçları kazanıp taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA