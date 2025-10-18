Manisa FK ve Erzurumspor 1-1 Berabere Kaldı

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Eyüp Özer, Orhun Aydın Duran

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat - Bartu, Herelle, Kadir (Dk. 61 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk (Dk. 82 Umut), Toure (Dk. 46 Burak), Cissokho, Yusuf, Benrahou (Dk. 82 Adekanye), Lindseth, Diony

ERZURUMSPOR FK: Orbanic - Orhan, Mustafa, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Benhur (Dk. 87 Sylla), Crociata (Dk. 83 Murat), Rodriguez (Dk. 83 İlkan), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Sefa), Eren (Dk. 87 Hüsamettin)

GOLLER: Dk. 53 Diony ( Manisa FK), Dk. 63 Rodriguez (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Toure, Ayberk, Yusuf, Kadir, Herelle ( Manisa FK) Baiye, Rodriguez (Erzurumspor FK)

1'inci Lig'de üst üste aldığı yenilgilerin ardından düşme hattına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, milli aranın ardından evinde Erzurum FK ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ev sahibi Manisa FK 53'üncü dakikada Diony'nin golüyle öne geçti: 1-0. Erzurumspor, 63'üncü dakikada Rodriguez ile rakibine karşılık verdi: 1-1. Bu sonuçla Manisa FK 9 puana yükselirken, henüz yenilgi yüzü görmeyen Erzurumspor FK puanını 16 yaptı.

21'inci dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Benhur'un ceza sahası içine yerden ortasında herkesi geçen topa Mustafa Fettahoğlu dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. Gol uzun süren VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

53'üncü dakikada Erzurumspor'da Orhan'ın kendi yarı alanında yaptığı pas hatasından sonra Lindseth ceza sahası önüne yerden pasını gönderdi. Topu kontrol eden Diony, sağ ayağının içiyle sağ alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

63'üncü dakikada Erzurumspor'un geliştirdiği atakta Crociata'nın ceza sahası önüne yerden pasında topu kontrol eden Rodriguez, sağ ayağının içiyle sol alt köşeye şutunda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.