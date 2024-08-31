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Manisa FK ve Adanaspor Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Maçı almak istediğimiz bir haftaydı. Sonrasında kendimizi çok daha farklı bir noktaya koyabileceğimiz oyun içerisinde olacağımızı biliyorduk. Bugün oyuna baktığımızda oyunda her şeyi deneyen bir oyuncu grubu vardı. Hem mücadele anlamında hem de maç önü konuştuklarımızı hangi senaryolar üzerinden neler olabileceğini konuşmuştuk. Hepsini birebir yaşadık ve çok fazla maçın hakimi olarak topun bizde kalma süresi aynı zamanda bununla beraber oyunun ceza sahası içerisinde çok fazla girişi oldu. Fakat bugün şunu diyebiliriz, gol yoktu oyunun içerisinde. Golle sonuçlandıramadık işi. Bir de penaltıyı kaçırınca çok daha farklı olabilecek bir oyun ister istemez bu seviyeye geldi. Tekrar ikini devre inanılmaz bir dönüş, inanılmaz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Bu yüzden de beraberlikle ayrıldık. Bu süreç bizim için pozitif gidiyor. Oyuncu gurubumla beraber güzel bir birliktelik oluşturmaya başladık. Bu mücadeleyi, bu oyun gücünü ilerleyen haftalarda çok daha fazla karşılığını alacağımı düşünüyorum. Dinleneceğiz, biraz futboldan uzaklaşıp tekrardan odaklanıp kalan bölüme güzel bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Francois Ciccolini ise, "Bugün 1 puan aldık. Üzerimizdeki baskıyı biraz da olsa kırmış olduk. İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İkinci yarı çok geri çekildik. Bundan dolayı da karşı takıma çok pozisyonlar verdik. Teknik olarak çok daha ustalaşmamız, çalışmamız gerekiyor. Bugün aldığımız puanı Süleyman hocamıza adıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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