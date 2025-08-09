Manisa FK, VAR İle İptal Edilen Golle 1 Puan Kaybetti

Manisa FK, VAR İle İptal Edilen Golle 1 Puan Kaybetti
1'inci Lig'de mücadele eden Manisa FK, Ümraniyespor'a karşı oynadığı ilk maçta uzatmada bulduğu gol VAR incelemesi sonucu iptal edilince 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Taner Taşkın, hakem hatası nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

1'inci Lig'de geçen sezon üçlü averajla ligde kalmayı başaran Manisa FK, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. İlk haftada deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, uzatmada bulduğu golün iptal edilmesiyle 1 puandan oldu. Ümraniyespor'un 64'üncü dakikada 10 kişi kalmasının ardından kalesinde 2'nci golü görerek 2-0 geriye düşen Manisa ekibi yeni transferlerinden Diony'nin golüyle puan için umutlandı. Manisa FK'nın 90+3'üncü dakikada Cissokho ile bulduğu gol, VAR incelemesine gidilmeden iptal edildi.

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın iptal edilen gol nedeniyle hakemlere tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İptal edilen golü izlesinler. Ümraniye'ye olsa onların da canı yanacaktı. Biz yarım puan bile haram istemiyoruz. VAR'daki hakemler daha dikkatli maç yönetmeli. Yanlış kararla elimiz boş dönüyoruz" dedi.

Mağlubiyeti hak etmediklerini dile getiren teknik patron Taşkın, "Çok genç oyuncularımız var. Hakem hatasıyla kaybetmiş olabiliriz ama benim gözümde oyuncularım galiptir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
