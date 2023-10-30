Manisa FK, uzatma dakikalarında berabere kaldı

MANİSA,

1'inci Lig'de evinde yeni teknik patronu Osman Özköylü yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 6 haftaya çıkardı. Son 3 puanını 2 Eylül'de Tuzlaspor'u 4-0 yenerek alan Manisa ekibi ardından 6 maçı 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle geçti. Çorum önünde 1-0 yenik durumdayken Jetmir Topalli'yle 90+1'inci dakikada beraberlik golünü bulan siyah-beyazlı ekip, 90+4'te ikinci golü kalesinde gördü. Ancak Kosovalı forvet Topalli 90+8'inci dakikada yine sahneye çıkarak takımına 1 puanı getirdi.

Manisa FK'da Osman Özköylü, maçın ardından rakiplerin oyunu soğutmalarına tepki gösterdi. Özköylü, "Kazanmayı çok istiyorduk. Çocukların isteği, arzusu çok iyiydi. Sürekli oyun oynamaya çalıştık. İlk yarı 3-4 tane çok net pozisyonumuz vardı, maalesef golü bulamadık. Öne geçebilsek rakibin oyun düzenini bozabilirdik. Biz bu takımla henüz 4 gündür beraberiz. 4 gün içerisinde birçok şeyi konuştuk, anlattık ve çalıştık ama sadece belli şeylere etki edebilirsiniz. Oyunu son anına kadar kovaladık. 2 defa geriye düştük. Çorum takımı özellikle ikinci yarıda oyunu çok yavaşlatan hatta durduran davranışlarda bulundular" dedi.

KUPADA RAKİP PAZARSPOR

Manisa FK ligdeki Çorum FK maçından 2 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda yarın Pazarspor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Kupada rakibini normal sürede veya gerek olursa uzatmalar ve yine eşitlik halinde seri penaltılarda mağlup eden taraf yoluna devam edecek.