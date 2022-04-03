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Manisa FK umut tazeledi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK umut tazeledi

SPOR Toto 1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda umut tazeledi.

MANİSA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda umut tazeledi. Kiritik 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar ilk 6'ya bir adım daha yaklaştı. Teknik direktör Turgay Altay, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Kendi oyun tarzımızın biraz dışına çıksak da galip gelmesini bildik. Önümüzde Yılport Samsunspor maçı var. Her karşılaşma bizim adımıza çok önem taşıyor. Devamında iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bizim için sezon yeni başladı" yorumunu yaptı.


- Manisa

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto, Play Off, Boluspor, Manisa, Spor, Haberler

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