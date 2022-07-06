Manisa FK Ulaş'ın peşinde Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün, bonservisi Gaziantep Futbol Kulübü'nde olan defans oyuncusu Ulaş Zengin'le ilgilendiği ifade edildi. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün, bonservisi Gaziantep Futbol Kulübü'nde olan defans oyuncusu Ulaş Zengin'le ilgilendiği ifade edildi. Geçen sezon Adanaspor'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılara gitmeye sıcak baktığı vurgulandı. Futbola Altay'da başlayan Ulaş, 2019-2020 sezonunda Gaziantep FK'ya transfer oldu. Adanaspor'da ise 8 maça çıkan oyuncu, 466 dakika süre aldı. Demirören Haber Ajansı / Spor Gaziantep Futbol Manisa Spor Haberler

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