Manisa FK - Tuzlaspor maçının saati ve stadı değiştirildi

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Tuzlaspor karşılaşmasının saatinin ve stadının sıcak havadan dolayı değiştirildiğini duyurdu. Karşılaşma 2 Eylül Cumartesi günü 19.15'te Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak olan Tuzlaspor karşılaşmasının saatinin ve stadının yüksek hava sıcaklığı nedeniyle değiştirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüzün, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynayacağı Tuzlaspor maçı hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle saat 17.00'den saat 19.15'e alınmıştır. Buna bağlı olarak karşılaşmanın oynanacağı stat Spor Toto Akhisar Stadyumu olarak değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - MANİSA