Manisa FK-Tuzlaspor maçının ardından - Haberler

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Tuzlaspor'u 4-1 mağlup eden Manisa FK'nin teknik sorumlusu Levent Bayraktar, "Manisa FK, yeni bir kulüp olmasına ve bu ligde ilk kez yer almasına rağmen başarılı bir sezon geçirdi." dedi.

Bayraktar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iyi hazırladıkları bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Futbolcularını tebrik eden Bayraktar, "İnançlıydık, düşündüklerimizi sahaya yansıttık, oyuncu grubuma mücadelesi için teşekkür ediyorum. İyi oyun oynadık, yüksek konsantrasyon, disiplin ve attığımız gollerle maçı bitirdik." diye konuştu.

Gelecek haftayı müsabaka oynamadan "bay" geçecekleri için Tuzlaspor maçıyla ligi tamamladıklarını dile getiren Bayraktar, "Manisa FK, yeni bir kulüp olmasına ve bu ligde ilk kez yer almasına rağmen başarılı bir sezon geçirdi. Eğer kırılma anlarında ve önemli bir kaç maçı 3 puanla bitirebilseydik, şu an play-off gurubu içinde yer alacaktık. Hedefimiz çok büyük, önümdeki süreçte herkes Manisa FK'yi çok daha iyi yerlerde görecek." ifadelerini kullandı.

Tuzlaspor cehpesi

Tuzlaspor'un teknik sorumlu Gökay Kavalcı ise müsabakaya Play-off umudu ile çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kulağımız Eyüpspor-Kocaelispor maçındaydı. Oyuna kötü başladık, erken bir gol yedik. Oyun planımız değişti, sonra golü bulduk, beraberliği yakaladık ancak sonrasında istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Arzu ve tempo konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Rakibi tebrik ediyorum, son bir maçımız kaldı, iddiamız yok."