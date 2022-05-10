Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Ahmet Bayram - Spor
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Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek Manisa FK, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek Manisa FK, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Manisa FK Akademi Direktörü Levent Bayraktar yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Manisa FK'de kart cezalısı Veli Çetin ile sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

AA / Ahmet Bayram - Spor

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