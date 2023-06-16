Manisa FK transfer çalışmalarına devam ediyor

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanacak Manisa Futbol Kulübü, transfer görüşmelerini sürdürüyor. Balıkesirspor, Sivasspor ve Erzurumspor'dan sonra son olarak Pendikspor'da da Play-Off şampiyonluğu yaşayan stoper Hasan Hatipoğlu ve Süper Lig'de 3 sezonda 40 gol atan Konyaspor'un Senegalli forveti Mame Diouf ile sözleşme imzalamaya yakın olan Manisa ekibinin Liberyalı forvet Mohammed Kamara ile de görüştüğü öğrenildi. Türkiye'de daha önce Menesenspor ve Hatayspor'da oynayan 26 yaşındaki Kamara, geçen sezonu Hapoel Haifa'da geçirdi. Manisa FK teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ı getirmişti.