Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor'a mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 2-0 mağlup olan Manisa FK'nin yardımcı antrenörü Uğur Okur, 8 maçtır kazanamamanın baskısını yaşadıklarını belirterek, bu durumdan kurtulmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Okur maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü müsabakada Manisa şehrine galibiyet hediye etmek istediklerini, maça arzulu başladıklarını ancak uzun zamandır kazanamamanın verdiği kırılganlığın, 31. dakikada yedikleri golle zirveye çıktığını söyledi.

Yedikleri golün ardından toparlansalar da skoru bulamadıklarını ifade eden Okur, "21 defa ceza sahasına girmiş ve gol atamamış bir takımın antrenörü olmak üzücü. 8 maçtır kazanamıyoruz, kolay değil oyuncu arkadaşlarımız için. İnsanlar bu tür durumlarda hata yapmaktan korkarlar. 'İşler yine istediğimiz gibi gitmiyor.' derler. Mücadeleye devam edeceğiz çünkü pes ettiğiniz zaman kaybedersiniz. Yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak dik durmamız lazım. Kolay bir süreç değil, idare edilmesi zor bir süreç." dedi.

Teksüt Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise galibiyet serisini sürdürmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Buraya gelmeden iki haftadır kazanıyorduk. Manisa'ya galibiyet için geldik zor bir maç olacaktı. Rakibimiz de şampiyonluk amaçlıyordu, onlar adına tepki maçıydı. Bizim için ise 'yola devam' maçıydı. Oyuncularım, taktik ve disiplin olarak 90 dakika boyunca ellerinde gelenin en iyisini yaptılar. Müthiş mücadele verdiler, rakibe alan ve pozisyon vermedik. Maç çok farklı bir skorla bitebilirdi." diye konuştu.

Taşkın, galibiyeti deplasmanda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarına armağan ettiklerini dile getirerek, "Şimdi yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Devre arasına 5 maç kaldı onları da kazanmak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.