Manisa FK Teknik Direktörü Taşkın: 'Deplasmanda Alınan 1 Puan Değerlidir'

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, deplasmanda alınan 1 puanın her zaman değerli olduğunu vurgulayarak, "Kazanmak için oyuncularım sürekli yüksek tempoda oynadılar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Manisa FK, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Maçın ilk 30 dakikasında oyuna coşkumuzu yansıttığımızı söyleyemem. İyi bir başlangıç yapamadık. Rakibimiz bunu fırsat bilerek bir gol buldu. İstanbulspor'un bir oyun kültürü var. Gerçekten dinamik ve ne yaptığını bilen bir oyun yapısı. Onlara saygı duyuyoruz. Biz de yeni bir takımız. Bugün sahada 2007, 2008 doğumlu 3 oyuncumuz vardı. Genç oyuncularımızı kazanmak ve saha içindeki mücadelemizi onlarla vermek istiyoruz. Müsabakanın 30. dakikasından sonra daha fazla risk alarak oynadık ve o dakikadan itibaren oyunun kontrolünü elimize aldık diye düşünüyorum. Maçı kazanmak için oyuncularım sürekli yüksek tempoda oynamaya çalıştılar. Ama hamle oyuncu sayımız çok yok. Değişikliklerin de bu sebeple çok fazla sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Fakat sakatlıktan dönecek ve aramıza yeni katılacak oyuncular olacak. Onlarla birlikte çok daha etkili bir takım olacağız. 3 maç oynadık. 1 galibiyet ve 1 beraberliğimiz var. Deplasmanda alınan 1 puan her zaman değerlidir diye düşünüyorum. Önümüzde evimizde oynayacağımız Iğdır FK maçımız var. O maça da çok iyi hazırlanıp milli araya iyi girmek istiyoruz. Kadroya katılacak oyuncularla birlikte gerçek kimliğinde oynayan bir Manisa FK izletmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL