Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın'dan Hakem Eleştirisi

Ümraniyespor'a 2-1 kaybeden Manisa FK'nın teknik direktörü Taner Taşkın, maç sonrasında hakemlerin VAR yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulundu ve 'yarım puan dahil haram puan istemiyoruz' dedi.

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Manisa FK olarak yarım puan dahil haram puan istemiyoruz. VAR'daki hakemlerin çok daha dikkatli maç yönetmesi gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında Manisa FK, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla yenildi. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Buradan eli boş dönmek üzücü. Son dakikalarda verilen yanlış bir kararla eli boş dönüyoruz. Çok genç oyuncularımız var. Onlara çok güveniyorum. Bana göre mağlubiyeti hak eden bir oyun olmadı. Hakem hatasından kaybettik diyebiliriz. Benim gözümde oyuncularım galiptir. Takımızda yeni oyuncular var. İlerleyen zamanlarda aramıza katılacak kaliteli oyuncular olacak. Takımdan son derece memnunum. Çok basit iki tane gol yedik. Önümüzdeki haftalarda bu maçları telafi ederiz. Federasyon başkanımız, 'Orta hakemlerin yaptığı hatayı telafi ederim, VAR'daki hakemin hatalarını affetmem' diyordu. Umarım lafının arkasında duracaktır. Manisa FK olarak yarım puan dahil haram puan istemiyoruz. VAR'daki hakemlerin çok daha dikkatli maç yönetmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

