Manisa FK Teknik Direktörü Özköylü: Pozisyonları değerlendiremedik

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Eyüpspor'a 2-1 yenilen Manisa FK'de teknik direktör Osman Özköylü, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedikleri için kaybettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, "Biz beceriksizliğimizin kurbanıyız, onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ligin en iyi takımına karşı aslanlar gibi mücadele eden bir Manisa FK vardı. Bugün maçı kaybettik ama gelecek adına çok şeyler kazandık." dedi.

Net fırsatlardan yararlanamadıklarını söyleyen Özköylü, "Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı. İlk 45'de planımızı işlettik. Eyüpspor'un zayıf noktalarını iyi bulup pozisyonlara girmemize rağmen kaçırdıklarımız ilk yarının sonunda soyunma odasına farklı girmemizi engelledi. İstedikleri oyunu oynatmadık. Ligi domine eden, en çok gol atan ve özel oyuncuları olan bir takıma karşı çok fazla pozisyon vermeden maçı kaybettik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek bugün belki buradan ezici bir galibiyetle ayrılabilirdik." ifadelerini kullandı.

Maçın son anlarında attıkları ancak sayılmayan gole ve kırmızı karta da değinerek müsabakanın hakemini eleştiren Özköylü, "Fiziksel olarak oyunun belli bölümlerinde düşüşler yaşıyoruz. İkinci yarıda skoru korumak için geri yaslandık, topu önde tutamadık. Her kazandığımız topu kaybettik. İki gol dışında net pozisyon hatırlamıyorum. 10 kişi kalmamıza rağmen son 10 dakika gol de attık ama tartışılan bir karar verildi. Bizim hamlemizi hakem faul olarak değerlendirdi. Kırmızı kart ağırdı. Bize yapılan faulleri es geçen hakem o kırmızıyı da veremez. Bu işler bu kadar basit değil. Onu vermeyip buna verirsen adil olmaz. Hakemin onu iyi yorumlaması lazım. VAR hakeminin burada devreye girmesi gerekiyordu. VAR işinden çok anlamadım zaten. Bize başka öbürüne başka şeyler veriliyor." diye konuştu.