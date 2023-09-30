Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: '3 puan alabilecek gücümüz vardı'

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından, "3 puan alabilecek gücümüz vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Manisa FK'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, "Maça gelmeden önce aslında karşılaşacağımız manzarayı, rakibin taktik hazırlığı açısından biliyorduk, tam da beklediğimiz gibi oldu. Aslında geçmiş birkaç haftanın tekrarı gibi bir maçtı. Alışmamız gerekiyor. Rakipler kendi yarı alanlarında bunu kabul ederek bizim verdiğimiz boşluklara göre göre hazırlık yapıyor. Bizim de artık bunu anlayıp kavrayıp buna göre bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Çünkü bir düşünün ikinci yarı yüzde 70'e yakın top Manisa FK'da ve bu yüzde 70'inde yüzde 90'nında rakip yarı sahada döndü. Yani Gençlerbirliği'nin yarı sahasında olan bir maç var. Ama üretkenlik konusunda sıkıntılarımız var. Hücum sonlandıramadığımız için üretken bir şekilde hücum sonlandıramadığımız için basit pas hatalarından geniş alanda pozisyonlar veriyoruz. Geçen hafta da bir benzeri oldu. Buradan aldığımız bir puandan mutlu değiliz. 3 puan için gelmiştik. 3 puan alabilecek gücümüz vardı. Bundan sonrası için benzer maçları oynayacağımıza eminiz. Üçüncü bölgede üretkenliğimizi artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA