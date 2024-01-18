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Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Kalite farkı ortaya çıktı

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Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ellerinden gelen mücadeleyi yaptıklarını ancak kalite farkının ortaya çıktığını söyledi.

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ellerinden gelen mücadeleyi yaptıklarını ancak kalite farkının ortaya çıktığını söyledi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Manisa FK'da Teknik Direktör Mustafa Dalcı, ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını belirterek, "Genç oyuncularımıza şans verdik. İlk yarıda Trabzonspor'un oyun gücüne biraz daha kompakt savunmayla direnç göstereme çalıştık. İkinci yarı biraz daha derli toplu oldu. İkinci yarıdaki oyundan kendi adıma memnunum. Kalite fark tabii ki ortaya çıkıyor. Kaybettik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Yolu açık olsun" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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