Üye Girişi
Haberler

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe beraberliğini değerlendirdi

Güncelleme:

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, 'Süper Lig'de bile zeminlerin tartışıldığı bu ortamda, bize bu sağlıklı ortamı, bu muhteşem zemini hazırlayan ekibe gerçekten çok teşekkür ediyorum' dedi.

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de bile zeminlerin tartışıldığı bu ortamda, bize bu sağlıklı ortamı, bu muhteşem zemini hazırlayan ekibe gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Manisa FK, konuk olduğu Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Karışık duygular içerisindeyim. Kazandığımız bir puana sevineyim mi, ya da kaçırdığımız üç puana üzüleyim mi, gerçekten karışık duygular içerisindeyim. Herhalde kaçan üç puan biraz daha bu anlamda beni üzüyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda böyle zorlu bir deplasmanda bu büyük mücadele içerisinde oyuncularımın vermiş olduğu bu reaksiyon gerçekten benim için çok sevindirici. Dolayısıyla ne olursa olsun buradan puan almakta çok önemliydi. Bu anlamda mutluyum. Oyuncularımı da kutluyorum. Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Günümüzde Süper Lig'de bile zeminlerin tartışıldığı bu ortamda, bu sahada bize bu sağlıklı ortamı, bu muhteşem zemini hazırlayan çimcisi ya da ekibine buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Futbol güzel sahada daha iyi oynanıyor. Dolayısıyla burada gerek yönetimi gerek bu sahalara bakan arkadaşları yürekten tebrik ediyorum. Demek ki istenince yapılabiliyormuş" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Dalcı Manisa Basın Toplantısı Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

17 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 17 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 17 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU 17 Şubat Cumartesi? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 17 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 17 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Rüyada kayınvalide görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş kaynana görmek, Rüyada kaynana kayınbaba görmek, Rüyada eski kaynana görmek nedir? SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri neler, nasıl tedavi edilir? Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemesi listesi! Aşureye neler konulur? Rüyada kına gecesi görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi kına gecesini görmek, oynamak ne anlama gelir? Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title