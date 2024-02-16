Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe beraberliğini değerlendirdi

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de bile zeminlerin tartışıldığı bu ortamda, bize bu sağlıklı ortamı, bu muhteşem zemini hazırlayan ekibe gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Manisa FK, konuk olduğu Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Karışık duygular içerisindeyim. Kazandığımız bir puana sevineyim mi, ya da kaçırdığımız üç puana üzüleyim mi, gerçekten karışık duygular içerisindeyim. Herhalde kaçan üç puan biraz daha bu anlamda beni üzüyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda böyle zorlu bir deplasmanda bu büyük mücadele içerisinde oyuncularımın vermiş olduğu bu reaksiyon gerçekten benim için çok sevindirici. Dolayısıyla ne olursa olsun buradan puan almakta çok önemliydi. Bu anlamda mutluyum. Oyuncularımı da kutluyorum. Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Günümüzde Süper Lig'de bile zeminlerin tartışıldığı bu ortamda, bu sahada bize bu sağlıklı ortamı, bu muhteşem zemini hazırlayan çimcisi ya da ekibine buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Futbol güzel sahada daha iyi oynanıyor. Dolayısıyla burada gerek yönetimi gerek bu sahalara bakan arkadaşları yürekten tebrik ediyorum. Demek ki istenince yapılabiliyormuş" diye konuştu. - İZMİR