Manisa FK Teknik Direktörü Hoca Değişiminden Bahsetti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, takımda farklı denemeler yapmasına rağmen olumlu sonuç alamadığını belirterek, "Burada bir şeyler değişmesi lazım. Oyuncu değişmeyeceğine göre bir hoca değişimi olabilir diye düşünüyorum." dedi.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi hazırlandıkları bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatarak, uzun süredir sakatlığı bulunan oyuncular nedeniyle eksik mücadele verdiklerini söyledi.

Eksik çalışmanın sıkıntılarına rağmen genç bir kadroyla sahaya çıktıklarını hatırlatan Taşkın, "Hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Maalesef girdiğimiz çok iyi pozisyonlar var, gol yapmamız gereken pozisyonlar var. ve hep iyi olduğumuz anlarda goller yiyoruz. Biz gol bulup rakibi kıracağımıza maalesef kendimiz kırılıyoruz. Bu bizim adımıza kötü bir şey." diye konuştu.

Taşkın, kulübün yöneticileriyle konuşup bir karar alma aşamasına geldiğini belirterek, "Masaya oturacağın zamanı ve masadan kalkacağın zamanı çok iyi bilmen gerekiyor. Ben bir Manisalı olarak kendi takımıma, kendi şehrimin takımına zarar vermek istemem. Bu bir pes etmek değil, sakın kimse yanlış anlamasın. Bir şeylerin değişmesi lazım. Bir şeylerin değişmesi için de farklı ellerin dokunması lazım ki buraya hareket gelsin." ifadelerini kullandı.

Akşam yönetim kuruluyla bir toplantı yapacağını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Yani burada bir şeyler değişmesi lazım. Oyuncu değişmeyeceğine göre bir hoca değişimi olabilir diye düşünüyorum. Akşam başkanımızla konuşacağım, doğru olan neyse onunla ilgili karar vereceğiz. Çünkü kendi adıma bir şey vereceğime artık inanmıyorum. Çünkü şunu görüyorum. Hep aynı şeyleri deniyorum. Oyuncu bazında zaten fazla deneme imkanım yok. Çok geniş bir kadroya sahip değilim. Hep aynı şeyleri denedim ve hep aynı şeyleri de gördüğüm için bu beni biraz umutsuzluğa itti. Ama farklı bir adam gelir, farklı bir hoca gelir, değişik bir gözle bakar. Buraya heyecan getirir. Bu benim vereceğim bir karar değil. Ben onları seviyorum, onlar beni çok seviyor. Birbirimizden çok memnunuz ama bazen dediğim gibi masaya oturacağın zamanı da kalkacağın zamanı da bilmen gerekiyor."

Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da Manisa FK karşısında alıştıklarından farklı bir dizilişle sahaya çıkmalarına rağmen olumlu reaksiyon gösterip maçı kazandıkları için oyuncularını tebrik etti.

Antrenmanlarda kurguladıkları şekilde oynadıklarını ve goller attıklarını dile getiren Kaloğlu, "Bu beni çok mutlu etti ve gerçekten bence 3 puandan daha önemliydi. Çünkü takımın buna reaksiyon göstermesi, oyun gücümüzün yavaş yavaş artması çok önemliydi." dedi.

Kaloğlu, Manisa FK'nin de iyi mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Evet alt sıralarda gözüküyor ama oynadığı futbolla Manisa FK gerçekten tehlikeli bir takım. Her takımı yenebilir, her takıma zorluk çıkarabilir. Çok atletik, koşan bir takım. Bunun üstüne bir de tabii sahanın ağır şartları da eklenince iki takım oyuncuları arasında da yine zorluk oldu. Ama biz kazanmayı bildik." diye konuştu.

İyi ve güçlü oyunlarını sürdüreceklerini dile getiren Kaloğlu, "Önemli bir galibiyet aldık. Artık yolumuza devam edeceğiz. Aslında yavaş yavaş takımı tanıyoruz. Bu üçüncü maçımızdı. Oyuncuların neler yapabileceğini yavaş yavaş görüyoruz ve bu yüzden de bir şablon belirlememiz lazım. Ben ve ekibimin tarzında genelde maçtan maça değişik stratejiler olabilir, değişik dizilişler olabilir. Çalıştığımız şekilde gol atıp, çalıştığımız şekilde ilerlemek bizim için bir kazanç." ifadelerini kullandı.