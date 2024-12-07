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Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş İstifa Etti

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş İstifa Etti
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Trendyol 1. Lig 15. haftasında Çorum FK'ya kaybeden Manisa FK'nın Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maç sonrası istifa etti. Yönetim istifayı kabul etti ve Çavuş'a teşekkür ederek başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig 15. haftasında evinde Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından istifa edeceğini açıklayan Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş'un istifası yönetim tarafından kabul edildi.

Manisa FK Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Çağdaş Çavuş, bugün oynanan Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş'un istifası Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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