Manisa FK, Teknik Direktör Taner Taşkın ile Devam Kararı Aldı

Manisa FK, Teknik Direktör Taner Taşkın ile Devam Kararı Aldı
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Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa FK, teknik direktörü Taner Taşkın'la yola devam etme kararı alırken, transfer çalışmalarına da hız verdi. Kulüp, Somaspor'dan Kamil Fidan ve Menemen FK'dan Emir Terzi ile prensipte anlaştı.

YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa FK, teknik direktörü Taner Taşkın'la yola devam kararı alırken, siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına da hız verdi. Gelecek sene hedefi üst sıralar olarak belirleyen Manisa FK, Somaspor'dan 25 yaşındaki orta saha Kamil Fidan ve Menemen FK'dan 24 yaşındaki sağ bek Emir Terzi ile görüşmelere başladı. Ege ekibinin iki oyuncuyla da prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların listesinde birçok isim olduğu ve gelecek haftalarda takviyelerin resmiyet kazanacağı ifade edildi. Scout ekiplerinin, hem genç hem de tecrübeli isimleri radarına aldığı, kulübün mevcut kadro yapısını daha rekabetçi hale getirmek istediği vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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