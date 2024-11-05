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Manisa FK, Son Üç Haftada Üç Mağlubiyetle 4. Sıradan 14. Sıraya Düştü

Manisa FK, Son Üç Haftada Üç Mağlubiyetle 4. Sıradan 14. Sıraya Düştü
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, ligin son 3 haftasında elde ettiği mağlubiyetlerle sıralamada 4. sıradan 14. sıraya geriledi. Takım, 12. haftada lider Erzurumspor FK'yı yenmeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, ligin son 3 haftasında oynadığı karşılaşmaları kaybederek 4. sıradan 14. sıraya geriledi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, ligin 9, 10 ve 11. haftasında oynadığı 3 karşılaşmadan da 1-0'lık sonuçlarla mağlup ayrıldı. En son ligin 8. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Manisa FK 9. hafta Iğdır FK'ya deplasmanda 1-0, 10. haftasında evinde Esenler Erokspor'a 1-0, 11. hafta deplasmanda Pendikspor'a 1-0 yenilerek 8. haftasını 4. sırada tamamladığı ligde 14. sıraya kadar geriledi.

Manisa FK ligin 12. haftasında evinde lider Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Erzurumspor FK'yı yenerek milli araya moralli girmek isteyen Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. Eleme Turunda da TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Çorluspor 1947'ye konuk olacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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