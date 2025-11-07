Haberler

Manisa FK, Sivasspor Maçına Hazır

Manisa FK, Sivasspor Maçına Hazır
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetimindeki son antrenmanla kampa giren siyah-beyazlı ekip, galibiyet hedefliyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele için kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Mücadele öncesi son çalışmasını Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştiren Manisa FK, ter antrenmanıyla hazırlıklarını noktaladı. Takım, karşılaşmadan galibiyetle dönerek haftayı üç puanla kapatmayı hedefliyor.

Maçın hakemi Kadir Sağlam

Karşılaşmada düdük Kadir Sağlam'da olacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Murathan Çomoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olarak belirlendi. - MANİSA

