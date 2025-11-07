Manisa FK, Sivasspor Maçına Hazır

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele için kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Mücadele öncesi son çalışmasını Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştiren Manisa FK, ter antrenmanıyla hazırlıklarını noktaladı. Takım, karşılaşmadan galibiyetle dönerek haftayı üç puanla kapatmayı hedefliyor.

Maçın hakemi Kadir Sağlam

Karşılaşmada düdük Kadir Sağlam'da olacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Murathan Çomoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olarak belirlendi. - MANİSA