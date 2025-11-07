Haberler

Manisa FK, Sivasspor'la Çıkış Arayacak

Manisa FK, Sivasspor'la Çıkış Arayacak
Güncelleme:
1'inci Lig'de 5 maçtır galibiyet alamayan Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Manisa FK, son 10 maçında sadece 1 galibiyet elde ederken, teknik direktör Taner Taşkın'ın istifası kabul edilmedi.

1'inci Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalarak düşme hattına gerileyen Manisa Futbol Kulübü yarın Sivasspor'la deplasmanda çıkış yapma hedefiyle karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da start alacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Ada İbik yine görev yapamayacak. Ligde 10 puanla 17'nci sırada bulunan Manisa FK son 10 maçta yalnız 1 kez kazanabildi. Siyah-beyazlılarda geçen hafta iç sahadaki 3-0'lık Amed Sportif yenilgisi sonrası teknik direktör Taner Taşkın'ın istifası kabul edilmedi. Sivasspor'un ise 14 puanı bulunuyor.

