Manisa FK, Sivasspor'a Deplasmanda Yenildi

1'inci Lig'de düşme hattında bulunan Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor'a karşı 3-2 mağlup oldu. Maçta 10 kişi kalan rakibine rağmen son dakikada yediği golle sahadan puansız ayrıldı. Teknik direktör Taner Taşkın, sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

1'inci Lig'de düşme hattında kalan Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor'a deplasmanda 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Sivas'ta öne geçip ardından yenik duruma düşen Manisa ekibi, son 30 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında 82'de beraberliği yakalasa da 1 dakika sonra mağlubiyet golünü kalesinde gördü. Son 6 maçta 4'üncü mağlubiyetini alan, 11 maçtır yalnız 1 kez kazanan siyah-beyazlı ekip milli araya 10 puanla düşme hattında girdi. Manisa FK'da geçen hafta istifası yönetimden dönen teknik direktör Taner Taşkın, Sivasspor'un isminin büyüklüğüyle mücadeleyi kazandığını ileri sürdü.

TANER TAŞKIN: BİZ MAĞLUP OLMAYI HAK EDECEK BİR OYUN SERGİLEMEDİK

Taner Taşkın, maçın sonucundan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "Biz mağlup olmayı hak edecek bir oyun sergilemedik. Takım olarak iyi bir mücadele gösterdik ancak verilen penaltı kararı ağır bir karardı ve kabul edilemez bir durumdu" dedi. Taşkın, Sivasspor'un az pozisyonda çok gol bulduğunu, kendilerinin ise hak ettikleri bir golün sayılmadığını ifade etti.

Bu zorlu deplasman maçından puanla ayrılacaklarını düşündüklerini ancak sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ekleyen Taşkın, Sivasspor'un galibiyetini takımın ününe bağlayıp, "Sivasspor isminin büyüklüğüyle galip geldi, sahada sergilenen oyunla değil" şeklinde konuştu.

