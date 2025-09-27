Manisa FK, Sipay Bodrum FK ile Maç Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan antrenmanla maç hazırlıkları sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor