Manisa FK, sezon hazırlıklarına yarın başlayacak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, sezon hazırlıkları için yarın Manisa'da toplanacak. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, sezon hazırlıkları için yarın Manisa'da toplanacak. Manisa FK'den yapılan açıklamada, yarın toplanacak takım, 1. etap çalışmalarını 25 Haziran'a kadar teknik direktör Levent Eriş yönetiminde Manisa'da sürdürecek. Manisa temsilcisi, 2. etap çalışmalarını 27 Haziran-8 Temmuz'da Afyonkarahisar'da, yeri daha sonra belli olacak 3. etap kampını ise 11-22 Temmuz'da gerçekleştirecek. Hazırlık maçları programının daha sonra açıklanacağı Manisa FK, hazırlıklarına 25 Temmuz'dan itibaren kendi tesislerinde devam edecek. AA / Ali Korkmaz - Spor Spor Haberler

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