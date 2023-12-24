Manisa FK, Şanlıurfaspor maçına hazırlanıyor

Hafta içi mesaisinde deplasmanda Boluspor'a tek golle mağlup olup çıkışa geçemeyen Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig'in 17'nci hafta karşılaşmasında yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Burak OIcar görev alacak.

Ev sahibi Manisa FK'da Bolu deplasmanında kırmızı kart gören stoper Domgjoni'nin yanı sıra sakatlıkları süren Ayberk ve kanat Korenica mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Osman Özköylü, 2023 yılının son maçına çıkacaklarını ve kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Bu maç öncesi Manisa FK'nın 18 puanı bulunuyor.