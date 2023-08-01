Manisa FK, Sandro Lima ile anlaştı

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi forvet hattı için Brezilyalı Sandro Lima ile anlaşmaya vardı. Lima'nın imza atması bekleniyor. Ayrıca, Manisa FK'dan ayrılan Serkan Odabaşoğlu, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer oldu.