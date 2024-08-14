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Manisa FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında mağlup olan Manisa FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam eden hazırlıklar, yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 3-2 yenilerek kötü bir başlangıç yapan Manisa FK, ligin 2. haftasında evinde ağırlayacağı Sakarayaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde 17 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Sakaryaspor'u konuk edecek. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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