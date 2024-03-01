Manisa FK, Sakaryaspor maçı için hazır

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın Sakaryaspor'a konuk olacak Manisa FK, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, daha sonra Sakarya'ya hareket etti.

Manisa FK'de kart cezalıları Sertan Taşqın, Sandro Lima ile sakatlığı süren Muhammet Ensar Akgün ve Ayberk Karapo dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Yarın saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.