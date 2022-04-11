Manisa FK Play-Off kapısına geldi

SPOR Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor'un ardından evinde Yılport Samsunspor'u da 2-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda umutlandı. Puanını 43'e çıkarıp 7'nci sıraya yükselen siyah-beyazlılar 6'ncı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 4'e indirdi. Teknik direktör Turgay Altay, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Kalan 6 maçın hepsine talip olduklarını belirten Altay, "Samsunspor maçını kazanmayı çok istedik. Müsabakanın başından sonuna kadar çok istekliydik. Özveriyle mücadele eden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu maçı Play-Off yolunun başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Her zaman söylüyorum, bu takımın kalitesi bulunduğu yerle örtüşmüyor. Bizim amacımız hak ettiğimiz yere, Play-Off'a girmek" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor