Manisa FK Play-Off Hattında Kalma Mücadelesi Veriyor

Manisa Futbol Kulübü, evinde oynadığı 2 müsabakayı ise berabere tamamladı. Sakaryaspor'la 2-2, Adanaspor'la ise golsüz berabere kalan Ege temsilcisi, taraftarının önünde 2 puan topladı. Manisa FK, bu hafta 19 Mayıs Stadı'nda sonuncu Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, seri başlatmak istediklerini belirterek, "Çıkışımızı sürdüreceğiz. Bizim için her maç çok önemli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor