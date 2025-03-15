Manisa FK, Pendikspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanan Manisa FK- Pendikspor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Manisa FK evinde ağırladığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Haftalardan beri kazanamıyorduk, özellikle kendi sahamızda. Geçen hafta Esenler karşısında iyi bir oyunla 1 puan aldık. Bu maç özgüven açısından çok önemliydi. Bu hafta Pendikspor ile 6 puanlık bir maç oynadık. Pendikspor'un bizden alacağı puan veya puanlar bizi çok sıkıntıya sokabilirdi. Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı çok iyi oynadık ve 1-0 önde kapattık. İkinci yarı sıcak havaya rağmen iyi bir mücadele oldu. Oyuncular çok motiveydi, gol yemek istemiyorlardı. Rakibe çok fazla pozisyon vermeden 2 gol ile 3 puan aldık. Ligde var olmak adına önemli bir adım attık. Geride kalan 8 haftada aynı iştahla oynamak zorundayız. Bugün çok mutluyuz. Milli arayı iyi değerlendireceğiz. Daha sonra Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

Pendikspor cephesi

İlk yarı farklı ikinci yarı ise farklı bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, "İlk yarı oyuna iyi başlamadık. İkinci yarı sistem değişikliğiyle 3. bölgede daha fazla pozisyon bulduk. Baskı yaparken golü yememiz bizi oyundan kopardı. Mecburen riske girdik, kalemizde pozisyonlar verdik. Henüz 3 gün oldu. Bir an önce takımı toparlamamız lazım. Bizim mental anlamda dokunuşlarımız oldu ancak bu maçta fiziksel zaaflarımızı da iyi gördük. Taktiksel varyasyonlar ve fiziksel çalışma üzerine daha fazla durmalıyız ki hedef play-off olsun" dedi. - MANİSA