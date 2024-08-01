Üye Girişi
Haberler

Manisa FK, Osuji ve Ramirez'i kadrosuna kattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Nijeryalı hücum oyuncusu Bede Osuji ve İspanyol orta saha Dani Ramirez'i transfer etti. Osuji ve Ramirez, takıma katkı sağlamak için çalışacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Nijeryalı hücum oyuncusu Bede Osuji ve İspanyol orta saha Dani Ramirez'i kadrosuna dahil etti.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan ekiplerinden Manisa FK, kadrosunu Nijeryalı hücum oyuncusu Bede Osuji ve İspanyol orta saha Dani Ramirez ile güçlendirdi.

Osuji ile 1+1 yıllık anlaşma

Manisa Futbol Kulübü, Bede Osuji ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Manisa Futbol Kulübü'nde olduğu için heyecanlı olduğunu ifade eden Osuji, "Türkiye'de ve Manisa'da olduğum için mutluyum. Burada çok çalışıp Takımıma en üst düzeyde katkı vermek ve başarılı olmak istiyorum." dedi.

Osuji, kariyerinde 288 resmi maça çıktı ve 59 gol, 20 asistlik bir performans sergiledi.

Dani Ramirez ile 1+1 yıllık anlaşma

Manisa temsilcisi, Dani Ramirez ile de 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Duygularını aktaran Ramirez, "Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığım için çok mutluyum. Manisa FK ile ilgili çok güzel bilgiler aldım. Burada başarılı olmak için çok çalışacağım. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ramirez, 340 resmi müsabakada 67 gol, 55 asiste imza attı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Manisa Spor Güncel Haberler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

 Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title