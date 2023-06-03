Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Manisa FK'nın yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu

Manisa FK'nın yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi. Sezonu 8'inci sırada tamamlayıp Play-Off hedefine ulaşamayan ve lig bitiminde Yalçın Koşukvak'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Korkmaz ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüzün yeni Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu. Başkanımız Mevlüt Aktan ve Futbol Şube Sorumlumuz Erdem Özkan, İstanbul'da Osman Zeki Korkmaz ile bir araya gelerek anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde Manisa'ya gelecek olan yeni Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz için imza töreni düzenlenecektir. Osman Zeki Korkmaz'a Manisa Futbol Kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Osman Zeki Korkmaz Manisa Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title