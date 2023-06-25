Manisa FK'nın spor tesislerinde çocuklar sulama fıskiyesiyle serinledi

Manisa FK'nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'ndeki Halil Onultmak Spor Tesislerinde çimlerin sulanma vakti mahalledeki çocuklar için adeta eğlence zamanına dönüşüyor. Akşam saatlerinde fıskiyeleri açılan suyun tel örgüler dışına çıkmasını bekleyen çocuklar suyun kendilerine ulaşmasıyla sırılsıklam olurken sevinç çığlıkları tüm mahalleyi inletiyor.

Sulama fıskiyesinin suyunda serinlemenin keyfini yaşadılar

MANİSA - Manisa FK'nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'ndeki Halil Onultmak Spor Tesislerinde çimlerin sulanma vakti mahalledeki çocuklar için adeta eğlence zamanına dönüşüyor. Akşam saatlerinde fıskiyeleri açılan suyun tel örgüler dışına çıkmasını bekleyen çocuklar suyun kendilerine ulaşmasıyla sırılsıklam olurken sevinç çığlıkları tüm mahalleyi inletiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünün Yunusemre ilçesindeki Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan Halil Onultmak Spor Tesislerinin her akşam çimlerinin sulanması, mahallenin çocukları için adeta eğlenceye dönüşüyor. Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bugünlerde spor tesisinin duvarının dibinde fıskiyenin kendilerine ulaşmasını ondan geriye sayarak bekleyen çocuklar suyun kendilerini ıslatmasıyla çığlık çığlığa sevinirken, sesleri de tüm mahalleliye neşe kaynağı oldu. Çocukların o anlarını kaydeden bir vatandaş çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.