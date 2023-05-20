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Manisa FK'nın rakibi Pendikspor

Manisa FK'nın rakibi Pendikspor

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig'de direkt Süper Lig'e yükselme umudunu koruyan Pendikspor, yarın iddiası kalmayan Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de direkt Süper Lig'e yükselme umudunu koruyan Pendikspor, yarın iddiası kalmayan Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Sıralamada 64 puanla 3'üncü basamakta yer alan Pendikspor'un sezonu 2'nci sırada bitirebilmesi için rakibi Çaykur Rizespor'un evinde Altınordu'ya mutlak yenilmesi gerekecek. Çaykur Rizespor kaybeder, Pendikspor Manisa FK'yı yenerse Süper Lig'e çıkan takım Pendikspor olacak. Pendikspor herhangi bir puan kaybında direkt Süper Lig'e çıkma şansını kaybedecek. Pendikspor'un olası bir ikili averajda Çaykur Rizespor'a karşı üstünlüğü bulunuyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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