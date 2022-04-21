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Manisa FK'nın Play-Off inadı sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK'nın Play-Off inadı sürüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u evinde 3-0 mağlup ederek 46 puana ulaşan Manisa Futbol Kulübü, bitime 4 maç kala Play-Off inancını korudu.

MANİSA (DHA) -

Spor Toto 1'inci Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u evinde 3-0 mağlup ederek 46 puana ulaşan Manisa Futbol Kulübü, bitime 4 maç kala Play-Off inancını korudu.

Geçen hafta deplasmanda Altınordu'ya 1-0 kaybederek avantajını yitiren siyah-beyazlılar bu galibiyetle yeniden umutlandı. Teknik direktör Turgay Altay, Balıkesirspor galibiyetini değerlendirdi. Son topa kadar Play-Off hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini kaydeden Altay, "Bu tip maçların psikolojisini kaldırmak hem de taktiksel oyun disiplinini sağlamak kolay değil. Ben hayalci değilim, gerçekçiyim ama puan olarak son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Kulübün kapasitesi, kalitesi, isteği ve kültürü bunu gerektiriyor" cümlelerini kullandı. 


- Manisa

Demirören Haber Ajansı / Spor

Balıkesirspor, Spor Toto, Play Off, Manisa, Spor, Haberler

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