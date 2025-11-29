Manisa FK'nın Pendikspor Deplasmanında Üzücü Yenilgi

1'inci Lig'de lider Pendikspor deplasmanına çıkan düşme potasındaki Manisa Futbol Kulübü, puana çok yaklaşmışken 90'ıncı ve 90+5'inci dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Son dakikalara kadar rakibine direnen siyah-beyazlılar önce Denic'in golüne engel olamazken, müsabakada son noktayı uzatmada Thuram koydu. Bu sonuçla 13 puanda kalan Manisa FK, 15'inci hafta sonunda yine ateş hattından kurtulamadı.

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı en azından 1 puanı hak ettiklerini söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Dalcı, "Maça çok ciddi hazırlandık. Başlangıcı doğru yapamadık. Oyuna bir türlü giremedik. İlk yarım saat istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı istediğimiz oyunu oynadık. İki net kaçırdığımız pozisyon var. Çok ciddi mücadele verdik. Gole kadar, pozisyon vermedik. En azından 1 puanla ayrılabilirdik. Bir an önce puan ya da puanlar alıp buradan çıkmak istiyoruz" dedi.