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Manisa FK'nın konuğu Balıkesirspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK'nın konuğu Balıkesirspor

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından Altınordu'ya İzmir'de yenilerek bitime 5 maç kala Play-Off şansını zora sokan Manisa Futbol Kulübü, yarın hafta içi mesaisinde kurtuluş umutlarını yitiren son sıradaki Balıkesirspor'u ağırlayacak.

MANİSA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından Altınordu'ya İzmir'de yenilerek bitime 5 maç kala Play-Off şansını zora sokan Manisa Futbol Kulübü, yarın hafta içi mesaisinde kurtuluş umutlarını yitiren son sıradaki Balıkesirspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Stadı'ndaki saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Melis Özçiğdem yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı süren Nizamettin ile cezalı duruma düşen Sadi görev yapamayacak. Manisa FK, ligde 43 puanla, Play-Off hattının 7 puan gerisinde 8'inci sırada yer alıyor. Ligde 12 puanla sonuncu Balıkesirspor'un ise 2'nci Lig'e düşmesi daha önce kesinleşti.

 


- Manisa

Demirören Haber Ajansı / Spor

Balıkesirspor, Play Off, Manisa, İzmir, Spor, Haberler

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