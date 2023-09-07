Manisa FK'nın kanat oyuncusu Anıl Koç, Çorum FK ile anlaştı
Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen Anıl Koç'un Çorum FK ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Koç, Manisa FK'ya 2 sezon önce transfer olmuş ve bu süre zarfında 33 maçta forma giymiştir.
Sezonun ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 1'inci Lig'de 10 puanla zirve yarışına dahil olan Manisa Futbol Kulübü'nde Anıl Koç'un Çorum FK ile anlaştığı öğrenildi.
Siyah-beyazlılarda yeni sezon planlamasında yer almayan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun en kısa sürede Çorum ekibine imza atacağı öğrenildi. Manisa FK'ya 2 sezon önce Kasımpaşa'dan gelen deneyimli oyuncu, ilk senesinde 25 maça çıktı. Anıl, geçen sezon ise 8 müsabakada forma giydi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor