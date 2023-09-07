Manisa FK'nın kanat oyuncusu Anıl Koç, Çorum FK ile anlaştı

Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen Anıl Koç'un Çorum FK ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Koç, Manisa FK'ya 2 sezon önce transfer olmuş ve bu süre zarfında 33 maçta forma giymiştir.