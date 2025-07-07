Manisa FK'nın 2025-2026 Sezonu Fikstürü Belli Oldu

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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu fikstürünü TFF'nin düzenlediği törenle öğrendi. Manisa FK, ligin ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübünün, 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Manisa FK, ligin ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu fikstürü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen törenle belirlendi. Fikstür çekimine TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.

İlk hafta rakip Ümraniyespor oldu

Fikstür çekiminin belirlenmesiyle Manisa Futbol Kulübünün ilk hafta rakibi İstanbul temsilcisi Ümraniyespor oldu. Deplasmanda oynanacak mücadelenin tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak. Manisa FK kendi evindeki ilk maçında ise ligin 2. haftasında A. Hatayspor'u ağırlayacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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