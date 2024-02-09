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Manisa FK, Marvin Gakpa ile yollarını ayırdı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, Fransız asıllı futbolcu Marvin Gakpa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüp, Gakpa'ya verdiği emekler için teşekkür ederken, başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 2021 yılından beri top koşturan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Fransız asıllı futbolcu Marvin Gakpa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Manisa Futbol Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marvin Gakpa'ya kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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