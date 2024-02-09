Manisa FK, Marvin Gakpa ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 2021 yılından beri top koşturan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Fransız asıllı futbolcu Marvin Gakpa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Manisa Futbol Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marvin Gakpa'ya kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - MANİSA