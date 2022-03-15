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Manisa FK lidere bileniyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK lidere bileniyor

Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda istikrarsız sonuçlarla orta sıralarda kalan Manisa Futbol Kulübü, lider Ankaragücü'nü gözüne kestirdi.

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda istikrarsız sonuçlarla orta sıralarda kalan Manisa Futbol Kulübü, lider Ankaragücü'nü gözüne kestirdi. Rakibiyle geçen pazar günü oynaması gereken maç olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta aynı güne kaydırılan siyah-beyazlı ekip, kazanıp tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Ligde 26 puanla dokuzuncu sırada bulunan Manisa ekibi, iç sahada son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Manisa FK, son olarak Adanaspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ankaragücü ise son 3 maçtır rakiplerine hiç puan vermedi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Ankaragücü, Spor Toto, Manisa, Spor, Haberler

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