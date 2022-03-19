Manisa FK lider Ankaragücü ile oynayacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Adanaspor'a 2-0 kaybedip Play-Off yarışında yara alan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde lider MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Adem Cinek'in yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 10, kale arkası 8 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Turgay Altay, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Hedefimiz kazanıp yeniden Play-Off için iddialı konuma gelebilmek. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor