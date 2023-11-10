Manisa FK'lı Meriton Korenica, Kosova Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi

Manisa FK'lı futbolcu Meriton Korenica, Kosova Milli Takımı'nın İsrail, İsviçre ve Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Korenica, Manisa FK'nın Bandırmaspor maçında görev alamayacak.

Manisa FK'lı Meriton Korenica, Kosova Milli Takımı'nın İsrail, İsviçre ve Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Kosova Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Kasım'da İsrail, 18 Kasım'da İsviçre ve 21 Kasım'da Belarus ile karşılaşacak. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da forma giyen Meriton Korenica da Kosova Milli Takımı'nın aday kadrosu davet edilen isimler arasında yer aldı.

Korenica, Manisa FK'nın 12 Kasım Pazar günü oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasında görev alamayacak. - MANİSA